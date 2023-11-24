Şömine başında uyudu, çıkan yangında hayatını kaybetti

Kayseri'de yaşayan Mehmet Haskara, Hacılar İlçesi Sakarçiftliği mahallesindeki bağ evinde arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Şömine başında fotoğraflar çektiren Haskara, arkadaşına şömine başında uyuyacağını söyleyerek battaniye istedi. Arkadaşının battaniye ile üzerini örttüğü Mehmet Haskara bir süre sonra sızdı. Gece şömineden sıçrayan ateş Haskara'nın üzerindeki battaniyeyi tutuşturdu. Çıkan yangında Mehmet Haskara feci şekilde yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, bağ evinde çıkan yangını söndürürken, Mehmet Haskara'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.