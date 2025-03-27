Şömineyle gelen facia

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de, dün sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran yangında, 5'inci katta kalan milli kayakçı Berkin Usta (25) ve kayak hocası olan babası Yahya Kemal Usta (57), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne Fikriye Usta'nın ise hastanede tedavisi sürüyor. Otelde bulunan diğer 9 kişi ise kendi imkânlarıyla ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

MÜDÜR GÖZALTINDA

Usta ailesiyle tesisin arka tarafındaki kafeterya alanında mangal yaptığı ve daha sonra otelden ayrıldığı iddia edilen otel müdürü Tekin Demir, jandarma tarafından gözaltına alındı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanlığı yapan eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta (57) ve ailesinin, kendilerine ait malzemeleri toplamaya gittikleri öğrenildi.

MALZEME İÇİN GİTTİLER

Genç sporcunun gece saatlerinde kayak pistinden, çevreden ve şöminenin başında otururken çektiği görüntüleri ise sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Yahya Usta'nın kendisine cep telefonu ile ulaşıp haber veren güvenlik güçlerine son olarak yangın merdivenini aradığını ancak bulamadığını söylediği öğrenildi. İlk incelemelere göre yanık bırakılan şömineden çıktığı, alev kaynağının şömine olduğu herhangi bir elektrik kontağına rastlanılmadığı belirtildi.

Otelin yangın alarmının çalışmadığı, yangın söndürme sprinter sistemin devreye girmediği öne sürüldü. Otelin 2 Ocak'ta denetlendiği ve tespit edilen 35 eksiklik nedeniyle basit konaklama belgesinin iptaline yönelik işlemlerin ardından işyeri açma ve çalışma ruhsatının 2 Şubat'ta iptal edildiği bilgisine ulaşıldı. Otel yönetimi de 17 Mart'ta jandarmaya bilgi verilerek, tesisin kapatıldığını açıkladı. 2.5 yaşında kayak sporuna yönlendirilen milli sporcu, Türkiye'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.