Son 12 yılda ele geçirilen en yüksek miktar: Piyasa değeri 30 milyon lira! Test edildi, 91 bin tona ulaştı

Ruse Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı "Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele" şubesine bağlı gümrük müfettişleri, geçtiğimiz gün Vidin Kuzey Sanayi Bölgesi'ndeki TIR Terminali'nde, Tuna Köprüsü 2 - Vidin'den ülkeye giren Türk plakalı bir araç ile Türk vatandaşı bir şoförü muayene için durdurdu.