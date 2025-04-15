Son 12 yılda ele geçirilen en yüksek miktar: Piyasa değeri 30 milyon lira! Test edildi, 91 bin tona ulaştı

Ruse Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı "Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele" şubesine bağlı gümrük müfettişleri, geçtiğimiz gün Vidin Kuzey Sanayi Bölgesi'ndeki TIR Terminali'nde, Tuna Köprüsü 2 - Vidin'den ülkeye giren Türk plakalı bir araç ile Türk vatandaşı bir şoförü muayene için durdurdu.
İŞLENDİĞİNDE ESRARA DÖNÜŞTÜ
Gümrük Dairesi, İrlanda'dan Türkiye'ye gazlı içecek konsantresi taşıyan tırın, şoför mahallinde yaptığı incelemede 94 paket yeşilimsi kahverengi reçineli kütlenin bulunduğu 2 çanta ve bir sırt çantası ele geçirdi. İncelenmek üze gümrük laboratuvarlarına götürülen maddenin yapılan testlerde esrara dönüştüğü belirlendi.
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94 paket reçinenin işlenmesi halinde uyuşturucunun toplam ağırlığının 91 bin 675 kilograma ulaşacağı, piyasa değerinin ise 30 milyonu bulacağı ortaya çıkarken, tır şoförü A.K. gözaltına alındı. Vidin Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkartılan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.