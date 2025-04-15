Haberler Yaşam Haberleri Son 12 yılda ele geçirilen en yüksek miktar: Piyasa değeri 30 milyon lira! Test edildi, 91 bin tona ulaştı
Giriş Tarihi: 15.4.2025 16:13 Son Güncelleme: 15.4.2025 17:03

Son 12 yılda ele geçirilen en yüksek miktar: Piyasa değeri 30 milyon lira! Test edildi, 91 bin tona ulaştı

Bulgaristan Ruse Sınır Kapısı bölgesinde İrlanda’dan Türkiye’ye gazlı içecek konsantresi taşıyan bir TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan uyuşturucu ele geçirildi. Sırt çantalarına yerleştirilmiş 94 paket reçinemsi madde test edildiğinde esrara dönüştü ve uyuşturucunun hazırlandığında 91 bin 675 kilograma ulaşacağı ortaya çıktı. Maddenin Bulgaristan’da son 12 yılda tek seferde gerçekleşen en büyük esrar kaçakçılığı olduğu belirtilirken, TIR şoförü A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Son 12 yılda ele geçirilen en yüksek miktar: Piyasa değeri 30 milyon lira! Test edildi, 91 bin tona ulaştı

Ruse Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı "Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele" şubesine bağlı gümrük müfettişleri, geçtiğimiz gün Vidin Kuzey Sanayi Bölgesi'ndeki TIR Terminali'nde, Tuna Köprüsü 2 - Vidin'den ülkeye giren Türk plakalı bir araç ile Türk vatandaşı bir şoförü muayene için durdurdu.

İŞLENDİĞİNDE ESRARA DÖNÜŞTÜ

Gümrük Dairesi, İrlanda'dan Türkiye'ye gazlı içecek konsantresi taşıyan tırın, şoför mahallinde yaptığı incelemede 94 paket yeşilimsi kahverengi reçineli kütlenin bulunduğu 2 çanta ve bir sırt çantası ele geçirdi. İncelenmek üze gümrük laboratuvarlarına götürülen maddenin yapılan testlerde esrara dönüştüğü belirlendi.

SON 12 YILDA ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

94 paket reçinenin işlenmesi halinde uyuşturucunun toplam ağırlığının 91 bin 675 kilograma ulaşacağı, piyasa değerinin ise 30 milyonu bulacağı ortaya çıkarken, tır şoförü A.K. gözaltına alındı. Vidin Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkartılan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son 12 yılda ele geçirilen en yüksek miktar: Piyasa değeri 30 milyon lira! Test edildi, 91 bin tona ulaştı
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