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Giriş Tarihi: 3.12.2022 10:49 Son Güncelleme: 3.12.2022 11:16

Düzce'de artçı depremler devam ediyor

Geçtiğimiz hafta yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin artçıları sürüyor. Son 2 günde ikisi 3.6 ve son olarak bugün sabah saatlerinde 4.1 şiddetinde artçı yaşandı.

ENES GÜNEŞ
Düzce’de artçı depremler devam ediyor

Düzce'de artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan 5.9'luk depremin ardından 400'ün üzerinde artçı gerçekleşmişti. Son iki günde ise 2'si 3.6 ve 4.1 olmak üzere deprem meydana geldi.

Kandilli rasathanesi ve AFAD verilerine göre son deprem bugün saat 07.59'da Gümüşova'ya bağlı yongalık köyünde meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen 4.1 şiddetinde ki deprem vatandaşları panik haline soktu. Bolu ve sakarya başta olmak üzere çevre illerdende hissedilen depremde bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

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Düzce'de artçı depremler devam ediyor
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