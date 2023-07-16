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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Son 21 yılın en yüksek seviyesinde

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Son 21 yılın en yüksek seviyesinde
Bursalı uzay ve gökyüzü gözlemcisi Şenol Şamlı, güneşte 6 ay boyunca meydana gelen patlamaları kayıt altına aldı. Çalışması uluslararası mecralarda da yayınlanan Şamlı, güneşteki patlamaların son 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Şamlı, şunları kaydetti: "Güneşteki patlamalara dair çok sayıda bilimsel makale var. Son makalelerde, patlamaların 2025'te en yüksek seviyeye ulaşmasının öngörüldüğünü, ancak şimdiden bu seviyeyi geçtiği belirtiliyor. Jeomanyetik güneş fırtınası çok şiddetli olursa kısa süreli radyo dalgası kesintileri yaşanır. Bu durum uydulara zarar verir. Hatta elektrik kesintileri yaşanabilir."

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