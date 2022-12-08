Son ana kadar hastalarına şifa dağıttı

Karın ağrısı şikâyeti sonucu, 4 yıl önce kolon kanserine yakalandığını öğrenen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu, 6 ayda kemoterapi ile hastalığı yendi. Ancak amansız hastalık 1 yıl önce yeniden nüksetti. Ameliyatla böbreğinin ve pankreasının bir kısmı alınan Avcu, çalışmaya ve hastalarına şifa dağıtmaya devam etti. Türkiye Huntington Derneği'nin Kurucu Üyesi olan Avcu, ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Pelin Avcu'nun ölümü meslektaşlarını yasa boğdu. 1 çocuk annesi Avcu gözyaşları arasında Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.