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Giriş Tarihi: 22.4.2023 10:20 Son Güncelleme: 22.4.2023 10:36

Son bayramın acı fotoğrafları yürekleri dağladı

Öğretmen Biray Becerikli, Hatay’da yerle bir olan Rönesans Rezidans’ta 6 yaşındaki kızı Nazende Dila Açıkgöz ile birlikte yaşıyordu. Anne ile kızı asrım felaketinde enkaz altında kaldı. Anne-kızın cesetlerine ulaşılamadı. Biray öğretmenin annesi Nuray Becerikli ve Babası Mehmet Becerikli, kızlarının ve torunlarının geçtiğimiz yıl Bayramda çektirdikleri fotoğraflara bakarak buruk bir bayram yaşıyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Son bayramın acı fotoğrafları yürekleri dağladı

Antakya'da cennetten bir köşe sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ta bahçe katındaki dairede kızı Nazende Dila ile birlikte yaşayan öğretmen Biray Becerikli, eşinden ayrılmış ve kızıyla birlikte kendisine yeni bir hayat kurmuştu. 6 Şubat gecesi, 11 İlde büyük yıkımlara neden asrın felaketi, Anne-kızı hayattan kopardı.

Depremden sağ kurtulmayı başaran Nuray ve Mehmet Becerikli çifti, kızlarının ve torunlarının yaşadığı Rezidansa koştu. Günlerce enkaz başında bekleyen talihsiz çift, ne kızlarının ne de torunlarının cesetlerine dahi ulaşamadı. Haftalar sonra çift, Bursa'da bir yurda yerleşti.

Hayatlarının en buruk Bayramını yaşayan çift, kızlarının ve torunlarının bir yıl önceki bayramdan kalan mutlu fotoğraflarına bakarak kendilerini avutuyor.

EN BURUK BAYRAM

Felaketten önce, "Bayramlarda camilere gidip evine dönen babalar, Bayram hazırlığı yapan anneler olurdu" diyen Anne Nuray Becerikli, "Şimdi oralarda moloz temizliği yapılıyor. Yaşadığımız en acı Bayram bu. Kızımın ve torunumun geçen yıl Bayramda çektirdikleri fotoğraflarına bakıp ağlıyoruz. Başsağlığı dileyenlere bizim kızımız, torunumuz ölmedi ki diyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketlerden bizi korusun" dedi. Baba Mehmet Becerikli ise, "Deprem sonrası kızımın evine gittiğimde, yatağı ile torunumun eşyalarını gördük. Nazende'nin enkazdan bulup çıkardığımız eşya ve oyuncaklarını alıp yanımızda getirdik. Şimdi, torunumun fotoğrafına ve oyuncaklarına bakarak hasret gideriyoruz" dedi.

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Son bayramın acı fotoğrafları yürekleri dağladı
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