Son bayramın acı fotoğrafları yürekleri dağladı

Antakya'da cennetten bir köşe sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ta bahçe katındaki dairede kızı Nazende Dila ile birlikte yaşayan öğretmen Biray Becerikli, eşinden ayrılmış ve kızıyla birlikte kendisine yeni bir hayat kurmuştu. 6 Şubat gecesi, 11 İlde büyük yıkımlara neden asrın felaketi, Anne-kızı hayattan kopardı.
Depremden sağ kurtulmayı başaran Nuray ve Mehmet Becerikli çifti, kızlarının ve torunlarının yaşadığı Rezidansa koştu. Günlerce enkaz başında bekleyen talihsiz çift, ne kızlarının ne de torunlarının cesetlerine dahi ulaşamadı. Haftalar sonra çift, Bursa'da bir yurda yerleşti.
EN BURUK BAYRAM
Felaketten önce, "Bayramlarda camilere gidip evine dönen babalar, Bayram hazırlığı yapan anneler olurdu" diyen Anne Nuray Becerikli, "Şimdi oralarda moloz temizliği yapılıyor. Yaşadığımız en acı Bayram bu. Kızımın ve torunumun geçen yıl Bayramda çektirdikleri fotoğraflarına bakıp ağlıyoruz. Başsağlığı dileyenlere bizim kızımız, torunumuz ölmedi ki diyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketlerden bizi korusun" dedi. Baba Mehmet Becerikli ise, "Deprem sonrası kızımın evine gittiğimde, yatağı ile torunumun eşyalarını gördük. Nazende'nin enkazdan bulup çıkardığımız eşya ve oyuncaklarını alıp yanımızda getirdik. Şimdi, torunumun fotoğrafına ve oyuncaklarına bakarak hasret gideriyoruz" dedi.