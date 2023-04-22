Son bayramın acı fotoğrafları yürekleri dağladı

EN BURUK BAYRAM

Felaketten önce, "Bayramlarda camilere gidip evine dönen babalar, Bayram hazırlığı yapan anneler olurdu" diyen Anne Nuray Becerikli, "Şimdi oralarda moloz temizliği yapılıyor. Yaşadığımız en acı Bayram bu. Kızımın ve torunumun geçen yıl Bayramda çektirdikleri fotoğraflarına bakıp ağlıyoruz. Başsağlığı dileyenlere bizim kızımız, torunumuz ölmedi ki diyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketlerden bizi korusun" dedi. Baba Mehmet Becerikli ise, "Deprem sonrası kızımın evine gittiğimde, yatağı ile torunumun eşyalarını gördük. Nazende'nin enkazdan bulup çıkardığımız eşya ve oyuncaklarını alıp yanımızda getirdik. Şimdi, torunumun fotoğrafına ve oyuncaklarına bakarak hasret gideriyoruz" dedi.