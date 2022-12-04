Haberler Yaşam Haberleri Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir?
Giriş Tarihi: 4.12.2022 21:42 Son Güncelleme: 4.12.2022 21:42

Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 4 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (4 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 ARALIK 2022)

ATV ile 4 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir?

B- Cristiano Ronaldo (CEVAP)


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Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir?
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