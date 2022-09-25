Son bir haftada 5 bin 352 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medya üzerinden düzensiz göçle mücadele kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerle ilgili olarak veriler paylaştı. "Türkiye Göçü Yönetiyor" etiketiyle paylaşılan videoda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde bir haftada 5 bin 352 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğine değinildi. Bu kapsamda, yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 219 bin 886 oldu.

Paylaşıma göre, 16-22 Eylül'de yasa dışı yollardan ülkeye giren 5 bin 632 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden bin 534'ünün Afganistan uyruklu, 265'inin Pakistan uyruklu ve 3 bin 833'ü ise diğer uyruklardan oluşuyor.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin de Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla aralıksız sürdürüldüğü belirtilen paylaşımda, sadece 16-22 Eylül'de bin 690'ı Afganistan, 308'i Pakistan ve bin 274'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 272 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı. Geçen hafta 3 bin 5 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği anımsatılırken, 2022 yılı içeresinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 84 bin 993'e ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığı geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısının 15 bin 870 olduğu aktarılırken, bunların 2 bin 920'sinin Afganistan uyruklu, 4 bin 974'ünün Pakistan uyruklu, 7 bin 976'sının ise diğer uyruklardan olduğu belirtildi.