Son bir haftada çeşitli suçlardan 835 kişi yakalandı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, 'Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alınırken, Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği belirtildi. Mersin genelinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan şahıslara yönelik olarak, 17-23 Mart 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı.

Yapılan çalışmalarda, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 835 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildilirken, aynı tarihlerde dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, cinsel suçlar ve yağma suçlarından 265 şahıs yakalandı. Yine aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 85 bin 62 araç kontrol edilirken, bin 291 araç trafikten men edildi, 16 bin 77 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 173 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 319 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 kilo 879 gram bonzai, 181 gram metamfetamin ve 4 kilo 188 gram esrar maddesi ele geçirildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında ise 17 oturum halinde 635 anneye bilgilendirme yapılırken, Narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında 16 oturum halinde 316 kişiye bilgilendirme faaliyetlerinde Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı. Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında da bin 884 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 22 yabancı, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.