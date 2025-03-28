‘Son bir yüreğe dokunana kadar’ diye yola  çıktılar! Çocukların kalplerini fethettiler

'BOYNUMUZA ÖYLE BİR SARILIYORLAR Kİ ANTATILMAZ'

Çocuklardan çok güzel geri dönüş aldıklarını bununda kendilerini mutlu ettiğini belirten Seyit Öztürk, "Çocuklar bizim geleceğimiz ancak ben 'çocuklar ve gençler geleceğimiz değil, bu günümüz' diyorum. Bu günümüz için, onların yarınları için çalışıyoruz. Onların yüreğine dokunduğum zaman tarifsiz bir duygu hissediyorum. Yanlarına gittiğimizde koşarak gelip sarılmalarının tarifi yok. Bu mutluluk, tüm yorgunluklarımızın ve çabalarımızın meyvesi oluyor. Onların hep gülmesini istiyoruz. Gönüllülerimizde aynı şekilde. Gelip, yerinde gördükçe güzel bir şey yaptıklarını anlayıp, daha çok çocuğa, gence ulaşmak için kendilerinden fedakarlık yapıyorlar. Biz doğru yolda olduğumuza biliyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.