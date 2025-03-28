‘Son bir yüreğe dokunana kadar’ diye yola  çıktılar! Çocukların kalplerini fethettiler

Seyit Öztürk, çok küçük yaşlardan beri birçok yardım kuruluşu içerisinde aktif bir şekilde yer aldı. Öztürk, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaların daha da büyütebilmek için harekete geçti. Öztürk, 2 yıl önce Kırmızı Yelekliler Derneğini kurdu. Derneğin başkanlığını da yapan Öztürk, başta deprem bölgesi olmak üzere orada bulunan çocuklara ve gençlere yönelik gönüllülerle birlikte sosyal ve psiko-sosyal iyileştirme programları düzenliyorlar.
'SON BİR YÜREĞE DOKUNANA KADAR DURMAYACAĞIZ'
Çoğunluğu üniversite öğrencisi 20 yaş ortalamasıyla 250 kadar gönüllü ile okulları ziyaret ettiklerini belirten Seyit Öztürk, "Çocuklar ve gençler bizim kıymetlimiz. Her şey minik yüreklerimizin yüzlerinde ki tebessüme vesile olabilmek için. Onlarla birlikte öğreniyoruz, birlikte kendimizi geliştiriyoruz. Onlarla ağabey ve ablaları olarak yakından ilgileniyoruz, oyunlar oynuyoruz, hayallerini dinliyoruz. Her çocuğa hayal kurdurmak istiyoruz. Hayallerini birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Depremzede çocuklarımıza hayatın devam ettiğini, hayata dört elle sarılmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Onlarla konuştuğumuz zaman kendilerinin değerli olduklarını anlıyorlar. Bu onları çok motive ediyor. Onlarla birlikte şehit ailelerine ve görev başındaki güvenlik güçlerimize mektuplar yazıyoruz. Bu mektupları bakanlığa vererek güvenlik güçlerimize ulaşmasını sağlıyoruz. Son bir yüreğe dokunana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
'BOYNUMUZA ÖYLE BİR SARILIYORLAR Kİ ANTATILMAZ'
Çocuklardan çok güzel geri dönüş aldıklarını bununda kendilerini mutlu ettiğini belirten Seyit Öztürk, "Çocuklar bizim geleceğimiz ancak ben 'çocuklar ve gençler geleceğimiz değil, bu günümüz' diyorum. Bu günümüz için, onların yarınları için çalışıyoruz. Onların yüreğine dokunduğum zaman tarifsiz bir duygu hissediyorum. Yanlarına gittiğimizde koşarak gelip sarılmalarının tarifi yok. Bu mutluluk, tüm yorgunluklarımızın ve çabalarımızın meyvesi oluyor. Onların hep gülmesini istiyoruz. Gönüllülerimizde aynı şekilde. Gelip, yerinde gördükçe güzel bir şey yaptıklarını anlayıp, daha çok çocuğa, gence ulaşmak için kendilerinden fedakarlık yapıyorlar. Biz doğru yolda olduğumuza biliyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.