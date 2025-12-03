Haberler Yaşam Haberleri SON CEKET! MasterChef dördüncü ceketi kim giydi? TV8 ile 3 Aralık 2025 Masterchef'te final haftası
SON CEKET! MasterChef dördüncü ceketi kim giydi? TV8 ile 3 Aralık 2025 Masterchef'te final haftası

MasterChef Türkiye 2025'te büyük final yolculuğunda heyecan dorukta! İlk üç ceketin sahipleri belli olduktan sonra, yarı finali garantileyecek dördüncü ve son ceket için kıyasıya mücadele devam ediyor. Ceketi giyen isim yarı final biletini alırken, kalan dört yarışmacı yarışmaya veda edecek. Peki, TV8 ile 3 Aralık 2025 MasterChef dördüncü ceketi kim kazandı? Puanlama sonrası ceketi alan son isim gündemde!

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, bireysel ceket yarışlarıyla gerilimi maksimum seviyeye taşıdı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin zorlu tabakları ve konuk şeflerin imzalarıyla geçen yarışlar sonunda üç ceket sahibini buldu. Şimdi ise, kalan tüm iddialı yarışmacılar son ceket için mutfağa girdi. Bu dördüncü ceket, sadece yarı final kapısını açmakla kalmayacak, aynı zamanda onu alamayan kalan dört ismin doğrudan elenmesine neden olacak. Bu akşamki puanlama sonrası, MasterChef'in son ceket sahibi belli oluyor!

MASTERCHEF 4. VE SON CEKET YARIŞI

MasterChef Türkiye 2025'te dördüncü ve final şef ceketini kazandıracak etaplar, 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Zencefil ve balın buluştuğu ilk aşamanın ardından Şef Ömür Akkor'un tabağı yapılıyor.

MASTERCHEF DÖRDÜNCÜ CEKET KİM KAZANDI?

Masterchef'te dördüncü ceketi kazanan isim Hakan oldu.

1. CEKET: ÇAĞATAY

2. CEKET: SEZER

3. CEKET: ÖZKAN

4. CEKET: HAKAN

