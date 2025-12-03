SON CEKET! MasterChef dördüncü ceketi kim giydi? TV8 ile 3 Aralık 2025 Masterchef’te final haftası

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, bireysel ceket yarışlarıyla gerilimi maksimum seviyeye taşıdı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin zorlu tabakları ve konuk şeflerin imzalarıyla geçen yarışlar sonunda üç ceket sahibini buldu. Şimdi ise, kalan tüm iddialı yarışmacılar son ceket için mutfağa girdi. Bu dördüncü ceket, sadece yarı final kapısını açmakla kalmayacak, aynı zamanda onu alamayan kalan dört ismin doğrudan elenmesine neden olacak. Bu akşamki puanlama sonrası, MasterChef'in son ceket sahibi belli oluyor!
MasterChef Türkiye 2025'te dördüncü ve final şef ceketini kazandıracak etaplar, 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Zencefil ve balın buluştuğu ilk aşamanın ardından Şef Ömür Akkor'un tabağı yapılıyor.