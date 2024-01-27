SON DAKİKA | 10 ilde ’SİBERGÖZ-19’ operasyonu! 33 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-19" Operasyonları Kapsamında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
1️⃣0️⃣ İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-19" Operasyonları Kapsamında 3️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2024
Sanal Ortamda Halkımızı Dolandırmaya Çalışanlar❗️Sibergöz üzerinizde. Jandarmamız,… pic.twitter.com/MMqpSJeYey