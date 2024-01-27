Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | 10 ilde 'SİBERGÖZ-19' operasyonu! 33 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 27.1.2024 08:18

SON DAKİKA | 10 ilde 'SİBERGÖZ-19' operasyonu! 33 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-19” Operasyonları Kapsamında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | 10 ilde ’SİBERGÖZ-19’ operasyonu! 33 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-19" Operasyonları Kapsamında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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SON DAKİKA | 10 ilde 'SİBERGÖZ-19' operasyonu! 33 şüpheli yakalandı
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