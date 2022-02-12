Son dakika: 12 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

BUGÜN 272 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 73 bin 526 kişi iyileşti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,77, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 940 bin 936 doza yükseldi.