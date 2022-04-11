SON DAKİKA: 17 yaşındaki Cemile Şenel’in ölümünde şok detaylar! Birlikte olacağını söyleyince eve çağırmış! Sonrası korkunç...

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli Nusret Tekin'in(40), Cemile ile birlikte bazı kadınları uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırdığı anlatılan iddianamede, dava konusu olayın da bu nedenle yaşandığı anlatıldı. İddianamede Cemile'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şu bilgiler verildi: "Uyuşturucu kuryesi olarak çalışan kadınlardan sanık Aysun Çelebi'nin, Servet Sürücü (58) isimli kişiyle birliktelik yaşayacağını öğrenen Nusret Tekin bu duruma sert tepki gösterdi. Şüpheli Tekin kadına baskı yaparak Servet Sürücü isimli kişiyi evine çağırmasını sağladı.