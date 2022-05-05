SON DAKİKA: 19 yaşındaki Asiye Atalay’ın ölüm anı kamerada! Sokak ortasında kafasına sıktı! Geriye yürek sızlatan not kaldı...

"BELKİ BAŞKA HAYATTA"



Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı.