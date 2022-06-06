Son dakika: Annesinin yasak aşk yaşadığı kuaförü öldürdü! Savcılıktan dikkat çeken ’Töre cinayeti’ tanımı

"KENDİ NAMUS ANLAYIŞLARIYLA..."

'Töre saiki ile tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanıklar hakkında davada savcılık mütalaasında dikkat çeken tespitler yaptı. İçtihat, doktrin ve kanun hükümlerinden alıntılar yapan savcı, töre ve namus cinayetinin aynı olmadığını ancak töre cinayetinin bazı bölgelerde "geleneksel anlayışa uymama sebebiyle genellikle genç kız veya kadınların ailesinin kararıyla yine aile bireylerinden birisi tarafından öldürülmesi, namus cinayeti" şeklinde tanımlandığını belirtti. Ancak toplumda 'namus cinayeti' olarak adlandırılan her öldürme eyleminin töre saikiyle işlenmediğini belirten savcılık, "Bu tür eylemlerin kişilerin kendi namus anlayışının bir sonucu olarak ve töre ile yakından uzaktan ilgisi olmayacak şekilde gerçekleştirildiği gözden uzak tutulmamalıdır" dedi.