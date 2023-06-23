200 daireyi 800 kişiye satmışlardı... Adliyeye sevk edildiler

Operasyonu; geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Esenyurt'ta FLY Butik Residence adlı inşaat projesinin dairelerini baskı ve tehdit ile ele geçiren ve birden fazla kişiye satarak yüklü miktarda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen dördüncü dalga baskında 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca ve 27 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu sitedeki 200 daireyi 800 kişiye satarak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen ilk üç operasyonda 55 kişi gözaltına alınmış, 21 kişi tutuklanmıştı.