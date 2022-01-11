Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: 20'ye yakın liseli kız öğrenci birbirine girdi! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu...
Giriş Tarihi: 11.1.2022 14:48 Son Güncelleme: 11.1.2022 14:55

SON DAKİKA: 20'ye yakın liseli kız öğrenci birbirine girdi! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu...

DHA
SON DAKİKA: 20’ye yakın liseli kız öğrenci birbirine girdi! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu...

Son dakika haberine göre; Bursa'da lisede okuyam 20'ye yakın kız öğrenci tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi. Bir grubun kavgaya müdahale etmeden izlemesi dikkat çekti.

Bursa'da, lisede okuyan 20'ye yakın kız öğrencinin tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga edenlerin arkadaşlarının ayırmadan izlemesi ise dikkat çekti.



Mustafakemalpaşa ilçesinde, lise öğrencisi yaklaşık 20 kızdan oluşan grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce öğrenciler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir polis memurunun kavgayı ayırmak için copla müdahale ettiği görüldü. Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşlarının ayırmadan izlemesi dikkat çekti.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca kavgayı izleyenler tepki topladı.

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SON DAKİKA: 20'ye yakın liseli kız öğrenci birbirine girdi! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu...
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