Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 3 PKK'lı teslim oldu!
Giriş Tarihi: 24.2.2022 17:07 Son Güncelleme: 24.2.2022 17:17

Son dakika: 3 PKK'lı teslim oldu!

DHA
Son dakika: 3 PKK’lı teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmalarıyla PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının, 2014 ve 2015 yıllarında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmalarıyla bu yılın başından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 16'ya yükseldi.

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Son dakika: 3 PKK'lı teslim oldu!
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