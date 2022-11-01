Son dakika: 41 yıl sonra gelen şehitlik! İkiz kardeşi: “Bunun gururu çok büyük”





Yıllar sonra devletimiz beni arayarak bir şehit kardeşi olduğumu söyledi. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bunun gururu çok büyük" dedi. Aynı kazada şehit olan Piyade Er Nurettin Çevik'in de 2022'de resmi olarak 'şehit' sayıldığı öğrenildi.