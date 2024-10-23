Son Dakika... 71 yaşındaki adamın gizemli ölümü: Dere kenarında o halde bulunmuştu…

Korkunç olay Edirne'de yaşandı. 17 Ekim 2024 tarihinde Tunca Nehri'nin kenarına giden vatandaşlar bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Bölgeye giden ekipler cesedin 71 yaşındaki A.S. isimli erkek vatandaşa ait olduğunu belirledi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KESİK VE YANIK VARDI…

Otopsi yapılması için hastaneye kaldırılan yaşlı adamın vücudunda çok sayıda kesik ve kısmi yanıkların olduğu tespit edildi. Olayı derinlemesine araştıran polis ekipleri 10 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. HTS kayıtlarını kontrol eden ekipler 21 yaşındaki Y.K. isimli vatandaşın cinayet şüphelisi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.K, adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulunmuştu, polis cinayeti çözdü | Video