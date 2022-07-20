Son Dakika ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu? Amerika Başkanı Biden ne kanseri oldu?

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı son dakika açıklamasında kansere yakalandığını duyurdu. Son dakika haberinin ardından bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından "ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu, ne kanseri?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.
Amerika Devlet Başkanı Joe Biden kanser mi oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Amerika'nın Delaware eyaletinde İklim değişikliği üzerinde yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden kanser olduğunu belirtti.