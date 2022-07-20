Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu? Amerika Başkanı Biden ne kanseri oldu?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 23:54 Son Güncelleme: 21.7.2022 00:03

Son Dakika ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu? Amerika Başkanı Biden ne kanseri oldu?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden kanser olduğunu duyurdu. Gelen son dakika açıklamasının ardından konuya ilişkin bilgi edinmek isteyenler “ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu, ne kanseri?” şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu, ne kanseri? şeklindeki soruların yanıtları ve tüm bilgiler.

Son Dakika ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu? Amerika Başkanı Biden ne kanseri oldu?

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı son dakika açıklamasında kansere yakalandığını duyurdu. Son dakika haberinin ardından bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından "ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu, ne kanseri?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN KANSER Mİ OLDU, NE KANSERİ?

Amerika Devlet Başkanı Joe Biden kanser mi oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;



ABD BAŞKANI JOE BİDEN KANSER Mİ?

Amerika'nın Delaware eyaletinde İklim değişikliği üzerinde yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden kanser olduğunu belirtti.



Biden açıklamasında, Delaware eyaletinde çevre kirliliğinin fazla olduğu ve kendisiyle beraber pek çok insanın kansere yakalandığını ifade etti.

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Beyaz Saray'dan yapıldığı iddia edilen açıklamada ise ABD Başkanı Biden'ın, Başkanlık görevi öncesinde yaşadığı cilt kanseri hastalığını işaret ettiği ifade edildi.

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Son Dakika ABD Başkanı Joe Biden kanser mi oldu? Amerika Başkanı Biden ne kanseri oldu?
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