Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....

İstanbul Polisi; İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaport ile Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S. isimli şüpheliyi durdurdu.
Yapılan kamera görüntüleri incelemesinde; ikilinin havalimanının içerisinde buluştukları, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriye uyruklu R.S.'nin Amerikalı Diplomat D.J.K.'den pasaportu aldığı tespit edildi. İkili gözaltına alındı.
Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı D.J.K.'nın üzerinde zarf içerisinde 10 bin Dolar ve yine kendi adına Diplomatik pasaport bulundu.
ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
Adliyeye sevk edilen ikiliden sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheli serbest bırakıldı.
Amerikan vatandaşı D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.