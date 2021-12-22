Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
Giriş Tarihi: 22.12.2021 08:30 Son Güncelleme: 22.12.2021 08:45

Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....

Son dakika haberi: ABD Beyrut Konsolosluğu’nda “Diplomat” olarak görevli olan D.J.K., Suriye uyruklu bir kişiyi kendi pasaportuyla Almanya’ya kaçmasını sağlarken İstanbul Havalimanı’nda suçüstü yakalandı. Üzerinden zarf içerisinde 10 bin Dolar çıkan Diplomat tutuklandı.

İstanbul Polisi; İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaport ile Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S. isimli şüpheliyi durdurdu.



Pasaport kontrol noktasında yapılan kontrollerde; R.S.'nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Beyrut Konsolosluğu'nda "Diplomat" olarak görevli olan D.J.K.'ya ait olduğu tespit edildi.



Yapılan kamera görüntüleri incelemesinde; ikilinin havalimanının içerisinde buluştukları, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriye uyruklu R.S.'nin Amerikalı Diplomat D.J.K.'den pasaportu aldığı tespit edildi. İkili gözaltına alındı.



Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı D.J.K.'nın üzerinde zarf içerisinde 10 bin Dolar ve yine kendi adına Diplomatik pasaport bulundu.

ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....



Adliyeye sevk edilen ikiliden sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheli serbest bırakıldı.



Amerikan vatandaşı D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
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