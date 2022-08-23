Son dakika: Ad ve soyadı değişikliği hakkında yeni açıklama! Kimler başvuru yapabilecek?

Örneklerle de açıklamak gerekirse;

- Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil, vb.)

- 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç ad veya soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.)

- Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/ Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can) talep edenler başvurmaları halinde il/ilçe idare kurulu kararı ile ad veya soyadları değiştirilebilmektedir.

Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişiklikleri sadece belirtilen koşullarda yapılıyor

Yukarıda hem mevzuatsal hem de örneklerle açıklandığı üzere; ad ve soyadı değişikliği için mahkeme kararı gerekmekte, kanun kapsamında olan durumlarda, kişinin sadece başvurusu yeterli olmamakla birlikte il/ilçe idare kurulunun kararı gerekmektedir.

Ayrıca 2017'de yapılan düzenleme ile ilgili istatistiki bilgiler, Genel Müdürlüğümüzce birçok defa paylaşılmış ve basın yayın organlarınca çok defa haber olmuştur. Arama motorlarında "ad soyad değişikliği" ya da "mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişikliği" olarak aratıldığında 2018 yılından günümüze uygulama hakkında birçok haber bulunduğu da görülecektir.