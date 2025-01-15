Giriş Tarihi: 15.1.2025 12:13Son Güncelleme: 15.1.2025 12:13
SON DAKİKA! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: DEM heyeti İmralı ile yeniden görüşecek mi?
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'İmralı' ile 2. görüşme talebinin gelmediğini ve talep halinde bakanlık olarak değerlendirebileceklerini belirtti.
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Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesine ilişkin konuştu. Bakan Tunç 2. görüşme talebinin gelmediğini kaydederek, "Olursa değerlendirilir." mesajını verdi.
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SON DAKİKA! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: DEM heyeti İmralı ile yeniden görüşecek mi?