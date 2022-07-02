SON DAKİKA: Adana’da 1 milyar dolarlık petrol fışkırdı! Tarlanın sahibi çiftçi konuştu: Bana ’Deli’ dediler ama haklı çıktım...

"FÖTR GİYDİRDİ, ALAY KONUSU OLDUK"

Petrolü bulduğu için gurur duyduğun söyleyen Orhan Buhur, "Köyde kahvede otururken benle 'Oraya yağ döktün ve yaktın diyerek' dalga geçtiler. 24 yıl önce tarlam için 'Küçük Amerika' diye haber yapan gazeteciler bana fötr bile giydirdi. Ben hayallerimi gerçekleştirdim. Her şey para değil, ben azmettim ve çalıştım. Hatta kardeşlerimle kötü oldum. Bana 'Uğraşma, tarlamız elden gidecek' dediler. Dinlemedim ve devam ettim. 3 kere denediler son denemede beni de çağırın dedim. Akşam Allah'a 'Beni mahcup etme' diye dua ettim. Gecesinde petrol, kendisi fışkırdı. Beni TPO'daki yetkililer bile tebrik etti. Çok gurur verici" diye duygularını anlattı.