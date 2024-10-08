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Giriş Tarihi: 8.10.2024 17:05

SON DAKİKA... Adana'da kan donduran olay: Sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu!

Adana'da öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark edip, durumu polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

DHA
SON DAKİKA... Adana’da kan donduran olay: Sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu!

Kan donduran olay Adana'da meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu kenarında öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA... Adana'da kan donduran olay: Sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu!
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