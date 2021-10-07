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Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:38 Son Güncelleme: 7.10.2021 14:49

Adliye önünde avukata silahlı saldırı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Adliye önünde avukata silahlı saldırı

Konya Adliyesinde otopark girişinde Abdulkadir İnci adlı bir avukat silahlı saldırıya uğradı. Avukatı bacağından yaralayan iki şüpheli, kaçamadan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Adliyesinde otopark girişinde Abdulkadir İnci adlı bir avukat silahlı saldırıya uğradı.


Kadir Ö. (Solda), İsmail E. (Sağda)

Avukatı bacağından yaralayan iki şüpheli, kaçamadan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyedeki işlerini halletikten sonra otoparktaki aracına doğru gitmekte olan Avukat Abdulkadir İnci'ye ateş açan şüpheli, İnci'yi sağ diz kapağından yaraladı.

Avukat İnci, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken iki şüpheli, polislerin hızlı müdahalesiyle kaçamadan yakalandı.

Avukata ateş açan İsmail E. (21) ve yanında bulunan Kadir Ö. (32) polisler tarafından etkisiz hale getirilerek Emniyete sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adliye önünde avukata silahlı saldırı
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