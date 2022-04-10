Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 10.4.2022 22:17 Son Güncelleme: 10.4.2022 22:18

Son dakika: AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD açıkladı! Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Akdeniz'de saat 21.57'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre; Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.57'de gerçekleşen depremin, yerin 35.10 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

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Son dakika: AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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