Son dakika: AFAD açıkladı! Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre; Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.57'de gerçekleşen depremin, yerin 35.10 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 10, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 10.04.2022, 21:57:27 TSİ
Enlem : 34.4150 N
Boylam : 26.2700 E
Derinlik : 35.10 km
Detay : https://t.co/3N9Ez0y5iR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi