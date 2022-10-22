Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş'ta deprem
Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:28 Son Güncelleme: 22.10.2022 15:31

Son dakika: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş'ta deprem

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.10'da Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 7,47 kilometre derinlikte meydana geldi.

Son dakika: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş’ta deprem

AFAD'dan gelen bilgiye göre; Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ DE AÇIKLANDI:

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

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Son dakika: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş'ta deprem
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