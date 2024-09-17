Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | AFAD açıkladı: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 17.9.2024 14:39 Son Güncelleme: 17.9.2024 14:47

SON DAKİKA | AFAD açıkladı: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

SON DAKİKA | AFAD açıkladı: Manisa’da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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SON DAKİKA | AFAD açıkladı: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
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