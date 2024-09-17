SON DAKİKA | AFAD açıkladı: Manisa’da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-09-17
Saat:14:22:57 TSİ
Enlem:38.95083 N
Boylam:27.7175 E
Derinlik:17.73 km
Detay:https://t.co/MEx91w837H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi