Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla’da korkutan deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [239.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-11-13
Saat:05:08:15 TSİ
Enlem:34.662 N
Boylam:26.547 E
Derinlik:78.1 km
Detay:https://t.co/iaztFylNeU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi