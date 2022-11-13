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Giriş Tarihi: 13.11.2022 06:24

Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla’da korkutan deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem
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