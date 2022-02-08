Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD'dan Isparta açıklaması: 2 vatandaşımız kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 8.2.2022 20:42

Son dakika: AFAD'dan Isparta açıklaması: 2 vatandaşımız kurtarıldı!

Son dakika: AFAD’dan Isparta açıklaması: 2 vatandaşımız kurtarıldı!

Son dakika haberi: AFAD Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. AFAD, "Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'2 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI'

3 Şubat 2022 tarihinde Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır.

Bölgedeki vatandaşlarımızın enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6041 adet ısıtıcı Başkanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Enerji çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel, araç ve iş makinalarının koordinesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden sağlanmış; aynı zamanda 8x8 amfibik araç ve diğer araçlarla TEİAŞ ekiplerine destek verilmiştir.

Barınma çalışmaları kapsamında diğer illerden destek için Isparta'ya gelen personel ile barınma talebinde bulunan vatandaşlarımız için toplam 1.700 kişi kapasiteli yurtlar kullanıma açılmıştır.

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Son dakika: AFAD'dan Isparta açıklaması: 2 vatandaşımız kurtarıldı!
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