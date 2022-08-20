SON DAKİKA: Afyon’da otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüsteki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.