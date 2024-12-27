Son dakika: Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Terör örgütü PKK'ya üyelik suçundan 30 Ekim'de tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturması devam ediyor. Özer'in aylık tutukluluk incelemesini İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce yapıldı. SEGBİS ile bağlanan Ahmet Özer, savunmasını gerçekleştirerek suçlamayı reddetti.

TERÖR SUÇUNA AİT KUVVETLİ DELİLLER VAR

Hakimlik, yaptığı değerlendirmede Ahmet Özer'in tutuklandığı tarihten itibaren toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte yeni bir gelişme olmadığını ifade etti. Özer'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli delillerin olduğunu ve, delillerin henüz tamamının toplanmadığını ve tutuklamayı gerektiren nedenlerin ortadan kalkmadığını kaydetti.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Özer'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasının, soruşturmanın selametle sonuçlandırılması bakımından sakıncalı olacağı değerlendiren hakimlik, Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.