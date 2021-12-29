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Giriş Tarihi: 29.12.2021 20:03 Son Güncelleme: 29.12.2021 20:09

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! 5.1'le sallandı

Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! 5.1’le sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! 5.1'le sallandı
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