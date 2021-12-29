Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! 5.1’le sallandı

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 29.12.2021, 19:47:14 TSİ
Enlem : 34.8950 N
Boylam : 25.5740 E
Derinlik : 91.70 km
Detay : https://t.co/fpnpJauUVD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi