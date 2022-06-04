Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Akdeniz deprem ile sallandı! 4 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 4.6.2022 12:18 Son Güncelleme: 4.6.2022 12:19

Son dakika: Akdeniz deprem ile sallandı! 4 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika: Akdeniz deprem ile sallandı! 4 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Akdeniz’de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Az önce gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Kayseri depremin şiddeti 3.9 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte son depremler 4 Haziran 2022

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD DUYURDU!

#Deprem
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 04.06.2022, 12:02:22 TSİ
Enlem : 34.9390 N
Boylam : 25.1690 E
Derinlik : 15.00 km

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Son dakika: Akdeniz deprem ile sallandı! 4 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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