Son dakika: Akdeniz deprem ile sallandı! 4 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Kayseri depremin şiddeti 3.9 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte son depremler 4 Haziran 2022