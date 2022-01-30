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Giriş Tarihi: 30.1.2022 11:55 Son Güncelleme: 30.1.2022 12:45

Son Dakika | Akdeniz'de korkutan deprem!

Son Dakika | Akdeniz’de korkutan deprem!

Bir son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bir son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 25.5 km olduğu ifade edildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere deprem saat 11.24 sıralarında meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu ve saat 11.22'de meydana geldiğini belirtti.

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Son Dakika | Akdeniz'de korkutan deprem!
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