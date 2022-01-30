Son Dakika | Akdeniz’de korkutan deprem!

Bir son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 25.5 km olduğu ifade edildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere deprem saat 11.24 sıralarında meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2022
AKDEN�Z https://t.co/2oC2dhG53K
30.01.2022, 11:22:17 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 25.5 km#Kandilli
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu ve saat 11.22'de meydana geldiğini belirtti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 30.01.2022, 11:22:29 TSİ
Enlem : 33.5860 N
Boylam : 30.8180 E
Derinlik : 214.70 km
Detay : https://t.co/fKmmw0B5vD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi