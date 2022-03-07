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Giriş Tarihi: 7.3.2022 13:22

Son dakika! AKOM paylaştı: İstanbul için kar uyarısı

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Son dakika! AKOM paylaştı: İstanbul için kar uyarısı

Son dakika haberi: Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı bilgisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması halinde Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.
Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.

TÜM HAFTA SÜRECEK

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM tarafından yayınlanan uyarıya göre İstanbul'da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.

UYARILARA DİKKAT

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.

1987'DEN SONRA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI OLABİLİR

Uzman yorumlarına göre yurda yaklaşmakta olan soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'daki etkisi yüksek olacak. 1987'de yaşanan ve "efsane kış" olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği tahmin ediliyor.

17 MART'TAN SONRA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Soğuk hava dalgası 14 Mart Pazartesi'ye kadar yurtta kar yağışına neden olurken soğuklar ayın 17'sine kadar devam edecek. Hava sıcaklıkların 17 Mart'tan itibaren yükselişe geçecek ve mevsim normallerine yaklaşacak.

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Son dakika! AKOM paylaştı: İstanbul için kar uyarısı
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