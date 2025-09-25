SON DAKİKA... Akşam yemeği aileye zehir oldu! Alparslan ve Melisa hayatını kaybetti: Anne yaşam savaşı veriyor!

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi Talimhane Caddesi 13 numaradaki apartmanın giriş katında, evlerindeki akşam yemeğinde yenilenh salçalı makarna ile tavuk bir ailenin felaketine neden oldu. Akşamı yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yiyen Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) ertesi gün rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan sonra tekrar evlerine gönderilen çocuklar tekrar rahatsızlandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Baba Yücel Birkent (38) ile anne Aleyna Birkent (25), kusma ve zehirlenme şikâyetiyle hastaneye götürüp hayatını kaybetmesi ile şoka girdi. Özel Rami Hastanesine saat:15.05 sıralarında giriş yapan anne Aleyna Birkent çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenince kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocuklarını kaybeden anne de kalp krizi geçirince yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Anne Aleyna Birkent Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde devam edilirken gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren Alparslan ve Melisa Rabia Birkent kardeşler Bayrampaşa Yeşil Cami'de kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Anne hastanede yaşam savaşı verirken Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatlarını kaybeden iki kardeşin ölüm nedenlerinin tam olarak belirlenmesi için yapılan otopsi raporunun beklendiği kaydedildi.