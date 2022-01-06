SON DAKİKA: Aksaray’da pitbull alarmı! Mahalleli tedirgin, ekipler harekete geçti...

"GÖRÜNCE İÇERİ KAÇTIM"

Köpeğin araziden kendisine doğru geldiğini görünce iş yerine sığındığı belirten Ali Demir, ''Bölgeye bırakılan Pitbull bizlere saldırmak istedi. Bunun bir an önce yakalanması lazım. Köpeğin geldiğini görünce ben de içeri kaçmak zorunda kaldım. Birkaç gündür bu bölgede başıboş geziyor" dedi.

Mahalleliden Ali Güneş de "Bu bölgeye son zamanlarda köpek bırakıyorlar. Futbol oynamak için gelen çocuklarımıza saldırmak istiyor. Polisler bölgeye geldi ve köpeği yakalamak için çalışma başlattı. Şu ana kadar yakalayamadı. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz'' diye konuştu.