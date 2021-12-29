SON DAKİKA: Aksaray’daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar çıktı! Dikkat çeken ayrıntı...

SAKARYA'DAKİ ÖĞRENCİLERİNE DE DEHŞETİ YAŞATMIŞ

Ali Rıza Y.'nin hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden öğrencilerden G.K. (28) şikayetinde, "2004 -2007 yılları arasında Sakarya Erenler Yazılı İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. O dönemde bana ve sınıf arkadaşıma psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır. Ağır hakaretler, aşağılama, bizden bir şey olmayacağına dair argo ithamlarda bulunuyordu. Üst sınıf bilgilerini de bize sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu. Aksaray'daki bu olayı görünce bize yaptığı şiddet aklıma geldi. Örneğin, öğretmen masası altına sokup, çoraplarını koklatıyordu. Çöp kovasının üstüne oturturdu. Bunun yanında sınıfın masa ve duvarlarını sildirip, dolapların arkasına sokuyordu. Bunlara bizzat şahit olduk ve bizzat yaşadık. Bu olaylar, travma olarak beynimize kazandı. Psikolojik sorunları olan bir öğrenmendir ve canı sıkıldıkça 'siz bir b.kdan anlamazsınız' diyerek dersi bırakırdı. 15 yıl önce hem sözlü hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördük. Biz yaşadık, başka çocukların bu travmaları yaşamasını istemiyoruz" dedi.