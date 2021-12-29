SON DAKİKA: Aksaray’daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar çıktı! Dikkat çeken ayrıntı...

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkararak feci şekilde darbetti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran darp olayının ardından soruşturma dün tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ali Rıza Y.'yi görevinden men edildi. Dayakçı öğretmen bundan sonra hiçbir şekilde göreve dönemeyecek.
DAYAKÇI ÖĞRETMEN GÖREVİNDEN MEN EDİLDİ
Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisi T.K.'yı koridorda defalarca tokatlayıp, boğazını sıkmıştı. Araya bir başka öğretmenin girmesi ile son bulan durumun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ali Rıza Y. ile ilgili jet soruşturma başlatıldı. Soruşturma tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı kararını hızla verdi. Dayakçı öğretmen görevinden men edildi. Görevden men edilmek, bir daha görevine asla dönememek anlamına geliyor.
SAKARYA'DAKİ ÖĞRENCİLERİNE DE DEHŞETİ YAŞATMIŞ
Ali Rıza Y.'nin hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden öğrencilerden G.K. (28) şikayetinde, "2004 -2007 yılları arasında Sakarya Erenler Yazılı İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. O dönemde bana ve sınıf arkadaşıma psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır. Ağır hakaretler, aşağılama, bizden bir şey olmayacağına dair argo ithamlarda bulunuyordu. Üst sınıf bilgilerini de bize sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu. Aksaray'daki bu olayı görünce bize yaptığı şiddet aklıma geldi. Örneğin, öğretmen masası altına sokup, çoraplarını koklatıyordu. Çöp kovasının üstüne oturturdu. Bunun yanında sınıfın masa ve duvarlarını sildirip, dolapların arkasına sokuyordu. Bunlara bizzat şahit olduk ve bizzat yaşadık. Bu olaylar, travma olarak beynimize kazandı. Psikolojik sorunları olan bir öğrenmendir ve canı sıkıldıkça 'siz bir b.kdan anlamazsınız' diyerek dersi bırakırdı. 15 yıl önce hem sözlü hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördük. Biz yaşadık, başka çocukların bu travmaları yaşamasını istemiyoruz" dedi.
"PSİKOLOJİSİ BOZUK BİR ÖĞRETMENDİ"
Bir başka öğrenci N.C. de (28), CİMER'e yaptığı şikayetinde, "O dönemde bana ve diğer sınıf arkadaşlarıma psikolojik hem de fiziksel şiddet uygulamıştır. Hakaretlerde ve aşağılamalarda bulunmuştur. Lise düzeyi sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu. Öğretmen masası altına sokup, çoraplarını koklatır ve kitap dolabı arkasına sokup 'sen bir böceksin' deyip, örümcek ağı olan yerde bekletirdi. Çöp kutusunun üzerine oturtup, 'sen çöpsün' diyerek ders sonuna kadar bekletirdi. Sorduğu soruları bilemeyince ıslak bezle sıraları sildirdi. Eğer silmeksek ıslak bez ile yüzümüze vurur ve sırtımıza yumruk atardı. Psikolojisi bozuk bir öğretmendi. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, derse girdiği ve darbettiği öğrencilerin ifadesine başvurulmuştur. Soruşturma sonrası öğretmenin görev yeri değişmiştir. 15 yıl önce bu olayları yaşadık. 'Başka çocuklar yaşamasın' diyerek CİMER'e şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.