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Giriş Tarihi: 12.3.2023 10:53 Son Güncelleme: 12.3.2023 12:32

Alanya Kestelspor takım midibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 13 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Kestelspor takım midibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Kulüpten yapılan açıklamada, kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04.20'de Alanya girişindeki Ulaş mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

Kazada teknik direktör ve yardımcısı ile 13 futbolcunun yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Armoni Alanya Kestelspor, dün TFF 3.lig 2. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Ofspor'u 1-0 mağlup etmişti.

ALANYA KESTELSPOR'DAN KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kulüp Başkanı Levent Uğur yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz bir kaza yaşadık. Alanya'ya 2-3 kilometre kala Antalya havalimanından kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar. Futbolcularımızdan 2'sinin durumu ağır ve Antalya'ya gönderildi. Diğerlerinin tedavisi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. Çok üzgünüz" dedi.

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Alanya Kestelspor takım midibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
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