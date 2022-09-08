Son dakika: Alanya’da orman yangını çıktı

Yurt genelinde başlayan ve Mersin'de korkunç şekilde büyüyen orman yangını kontrol altına alınmaya başlandı. Bir yenisi Alanya İlçesi'nin Beldibi Mahallesi'nde çıkan yangına orman Bakanlığına ait holikopter,havadan, karadan ise Antalya Orman Müdürlüğü ve Alanya İtfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Ekiplerin seferber olduğu yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor." açıklaması yapıldı.