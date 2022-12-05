Son dakika: Altay tribün liderinin ifadesi ortaya çıktı: Siyah poşetle getirdi içinde hediye var dedi!

Sonrasında tesise girdik ve futbolculara moral konuşması yaptık. Ben 20-25 senedir Altay tribününün içerisindeyim. Tribün büyükleri benim bu işe gönül verdiğimi bildikleri için benim tribün lideri olmamı istediler. Benim alkol ve sigaram da olmadığı için benim böyle bir görevi almamı istediler. Yaşanan olaylar nedeniyle çok üzgünüm. Eklemek istediğim başka husus yoktur" dedi.