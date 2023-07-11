Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
Giriş Tarihi: 11.7.2023 00:26 Son Güncelleme: 11.7.2023 00:45

Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Son dakika haberi... Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Son dakika: Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Son dakika haberine göre; Karayolları ekipleri, önceki gün Bolu Dağı Tüneli çıkışında toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışmalarını bitirdi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren iş makineleriyle yola kayan toprak ve kaya parçalarını kaldıran ekipler, saatler süren çalışma sonucu otoyolu araç geçişine güvenli hale getirdi.

Heyelanın ardından D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler, Abant gişelerinin açılmasıyla otoyolun İstanbul istikametini kullanmaya başladı.

Abant çıkışından Kaynaşlı Gişeleri'ne kadarki yaklaşık 23 kilometrelik güzergahın uzun süre kapalı kaldığı yolda ulaşım normale döndü.

Ekipler ayrıca Bolu Dağı Tüneli'nin giriş kısmından toprak kayması yaşanan riskli bölgeyi de içine alan yaklaşık 5 kilometre boyunca, dağ yamacının bulunduğu sağ şeridi tedbir amaçlı dubalarla kullanıma kapattı.

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Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
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