Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:53

SON DAKİKA... Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı

SON DAKİKA... Ankara merkezli 8 ilde yasadışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan bir orgaenize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı olan 53 şüpheliden 37 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
SON DAKİKA... Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 53 şüpheliden 37’si gözaltına alındı
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda tespit edilen organize suç örgütü tarafından; yasadışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığınca; 26 Haziran 2026 günü Organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması maksadıyla Ankara merkezli 8 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 37 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA