Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına ve lodos uyarısı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:16

Son dakika: Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına ve lodos uyarısı

Son dakika: Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına ve lodos uyarısı

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Son dakika: Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına ve lodos uyarısı
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