Son dakika: Ankara’da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Son dakika haberleri... Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişi bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında belirtilen adrese giden ekipler, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.