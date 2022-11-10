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Giriş Tarihi: 10.11.2022 19:55 Son Güncelleme: 10.11.2022 20:25

Son dakika: Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Son dakika haberi...Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: Ankara’da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Son dakika haberleri... Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişi bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında belirtilen adrese giden ekipler, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

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Son dakika: Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu
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